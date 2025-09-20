Uomo trovato carbonizzato nel Milanese la polizia ferma tre persone accusate di omicidio tra cui una donna

Un italiano di origine turca fu trovato senza vita in un appartamento di Sesto San Giovanni il 23 luglio: i fermati sono accusati anche di distruzione di cadavere.

Ucciso e bruciato nel Milanese, tre fermi. Anche una donna - La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per l'omicidio di un italiano, di origine ... Secondo ansa.it

Ucciso e bruciato nel Milanese, fermati due uomini e una donna - La polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per l'omicidio di un italiano, di origine tur ... Segnala msn.com