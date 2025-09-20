Uomo accusa Meta di pubblicizzare Threads con foto di studentesse | Apparse sul feed di Instagram

Un 37enne ha raccontato al Guardian che sul suo di Instagram sono comparse foto di studentesse minorenni per invogliarlo a iscriversi a Threads, il social network di Meta simile a X (ex Twitter). L'azienda ha risposto che le foto non violavano alcuna policy ed erano caricate pubblicamente su profili di utenti adulti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomo - accusa

Accusa, falso avvocato: truffa da circa 50mila euro ad anziano di Martina Franca. Arrestato 58enne Finto arresto della figlia dell'uomo pugliese

HBO la “accusa” di essere nata uomo, Amanda Lear risponde: “Enigma? Solo fake news”

Accoltellamento in piazza Borgo Dora a Torino: uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio

“Violentata nel bagno del cinema al Lingotto”: diciassettenne accusa l’uomo conosciuto in chat https://lastampa.it/torino/2025/09/20/news/stupro_cinema_lingotto_processo-15316928/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Tg1. . La causa dei coniugi #Macron contro una complottista americana che accusa Brigitte di essere nata uomo. La Première Dame di #Francia – rivela l’avvocato – è turbata dalle fake news e pronta a presentare in tribunale delle prove. #Tg1 Annapaola Ric Vai su Facebook

Uomo accusa Meta di pubblicizzare Threads con foto di studentesse: “Apparse sul feed di Instagram”; Io sono Mark Zuckerberg e la mia vita è un inferno; Instagram ha un problema con la pubblicità, è accusato di accostare annunci a contenuti violenti.

Uomo accusa Meta di pubblicizzare Threads con foto di studentesse: “Apparse sul feed di Instagram” - Un 37enne ha raccontato al Guardian che sul suo feed di Instagram sono comparse foto di studentesse minorenni per invogliarlo a iscriversi a Threads, il ... Scrive fanpage.it