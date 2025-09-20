Uomini e Donne ex tronista sostituisce Rosario Guglielmi? La rivelazione

L’uscita di scena improvvisa di Rosario Guglielmi ha lasciato un trono vuoto a Uomini e Donne. L’ex volto di Temptation Island, durante la sua prima registrazione da tronista, è stato smascherato in studio dalla sua ex fidanzata Lucia Ilardo, che ha rivelato un incontro intimo nascosto da lui alla redazione. Ora, il pubblico si chiede: chi prenderà il suo posto? Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione a riguardo! Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne: trono durato poche ore. Il caso di Rosario Guglielmi è senza precedenti. Salito sul trono con grandi aspettative, è stato subito travolto da una segnalazione pesantissima in studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, ex tronista sostituisce Rosario Guglielmi? La rivelazione

