Uomini e Donne è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara | l’annuncio dell’ex tronista

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non sono più una coppia. Dopo cinque mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne, la relazione si è interrotta ufficialmente. A confermare la rottura è stato lo stesso ex tronista attraverso le sue Instagram Stories, mettendo fine alle voci che da settimane circolavano sul loro conto. Ma il messaggio lanciato da Gianmarco va oltre: scopriamo cosa ha scritto. Uomini e Donne news: l’annuncio di Gianmarco Steri sulla rottura con Cristina Ferrara. Il messaggio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Gianmarco Steri: “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: l’annuncio dell’ex tronista

