Università uccisa dal dogmatismo

L'uccisione di Charlie Kirk, diventato famoso organizzando confronti dialettici, ha riaperto la questione della libertà di parola. D'altra parte Kirk è stato eliminato perché, per molti, è ormai venuta meno la differenza tra un'idea (per quanto sgradevole sia ai nostri occhi) e un'azione. La cosa non sorprende, dato che gli ordinamenti hanno accettato l'idea che si debba usare la legge contro quelli che vengono definiti "discorsi d'odio" e in qualche caso perfino contro teorie ritenute infondate: si pensi alle norme in tema di disinformazione. Non comprendere che le parole non sono pietre, e che nessuna opinione può uccidere o ferire, apre la strada ai peggiori regimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

