Università | riaperture e proroghe per le immatricolazioni

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Parma comunica alcune proroghe e riaperture immatricolazioni.Sono riaperte fino al 30 settembre (ore 12) le immatricolazioni al corso di laurea in Biologia.Sono prorogate al 30 settembre (ore 12) le immatricolazioni al corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale.Sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

