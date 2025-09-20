Università dalla Regione via libera al prestito d’onore fino a 10 mila euro per gli studenti

Via libera del governo Schifani al “Prestito d’onore per gli studenti universitari”, in attuazione della legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di euro per il diritto allo studio universitario. La nuova misura, approvata ieri in giunta e promossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

