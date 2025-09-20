Uniti contro il razzismo | L’Inter c’è con Brothers Universally United

Inter, Gian Piero Gasperini: razzismo? Brutta bestia, ma c'è troppa ipocrisia Il calcio è anche uno specchio della nostra società, con luci ed ombre sempre in agguato. Tra queste ombre c'è il razzismo, che continua a mostrare il suo volto più vile, macchiando la bellezza dello sport e ferendone profondamente i

Al Mondiale per Club negli Stati Uniti sono spariti i messaggi contro il razzismo e la discriminazione: “È inspiegabile e imperdonabile”

Sergio Chiari. The 5.6.7.8's · Woo Hoo. L’Atletico Ferrovia vi aspetta il lunedì sera per giocare del sano e sacrosanto calcetto popolare in un’atmosfera di gioia e letizia, uniti contro ogni forma di razzismo e discriminazione Contattateci per divertirci insi Vai su Facebook

A Londra manifestazione razzista con bandiere inglesi e israeliane: è tempo di aprire gli occhi - Il caso di Tommy Robinson, leader neofascista che si avvolge nella bandiera israeliana durante la manifestazione contro gli immigrati a Londra ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Fifa, cresce l'impegno contro il razzismo: nasce il Players Voice Panel per contrastare il fenomeno - Sedici ex calciatori e calciatrici, guidati dal 'capitano' Weah, che portano la loro voce, le loro esperienze e le loro storie per lottare contro qualsiasi tipo di discriminazione, in campo e online ... gazzetta.it scrive