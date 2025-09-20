United-Chelsea 2-1 sotto il diluvio | gli highlights
Gli highlights di Manchester United-Chelsea 2-1: a Old Trafford decidono Bruno Fernandes e Casemiro, inutile la rete di Chalobah. Due rossi a testa, prima il portiere dei Blues Sanchez, poi proprio Casemiro. Prima sconfitta in campionato per la squadra di Maresca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: united - chelsea
Una vera e propria lezione di vita: Enzo Maresca, alla vigilia del match tra Manchester United e Chelsea, ha parlato della situazione legata a Sterling e Disasi, entrambi messi fuori rosa dai blues L'allenatore campano ha paragonato la situazione legata ai - facebook.com Vai su Facebook
Tempo da tregenda, gol e cartellini rossi: Manchester United-Chelsea 2-1
Manchester United-Chelsea 2-1: gol di Bruno Fernandes, Casemiro e Chalobah. HIGHLIGHTS - Due gol e altrettanti espulsi nel primo tempo a Old Trafford, dove i Red Devils indirizzano la vittoria e riscattano lo 0- Segnala sport.sky.it
Premier League - Manchester United-Chelsea 2-1: rosso a Sanchez dopo 5', poi i gol di Bruno Fernandes e Casemiro, anch'egli espulso. Chiude Chalobah - Sotto il diluvio dell'Old Trafford, il Manchester United trova il successo contro il Chelsea nel big- eurosport.it scrive