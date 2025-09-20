Unioni civili sì all’assegno di mantenimento per tutelare il partner più fragile

Vanityfair.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione lo ha confermato di recente con un’ordinanza che riguarda il caso di due donne che avevano deciso di separarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

unioni civili s236 all8217assegno di mantenimento per tutelare il partner pi249 fragile

© Vanityfair.it - Unioni civili, sì all’assegno di mantenimento per tutelare il partner più fragile

In questa notizia si parla di: unioni - civili

Matrimoni e unioni civili a Fiumicino, più spazi per dire sì

Renzi elenca i suoi “successi”: unioni civili, bonus 18enni, jobs act, fatturazione elettronica

Cascina, avviso per cercare strutture per ospitare matrimoni e unioni civili

Sì della Cassazione all’assegno post rottura per le coppie in unione civile.

unioni civili s236 all8217assegnoUnioni civili, sì all’assegno di mantenimento per tutelare il partner più fragile - Tuttavia, per legge, a questo istituto si applicano «i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio». Come scrive vanityfair.it

unioni civili s236 all8217assegnoUnioni civili come il matrimonio: la Cassazione dice sì all'assegno di mantenimento dopo il divorzio - La Cassazione ha stabilito che, così come accade per i matrimoni, anche nelle unioni civili può essere riconosciuto l’assegno di divorzio. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Unioni Civili S236 All8217assegno