Unioni civili sì all’assegno di mantenimento per tutelare il partner più fragile
La Cassazione lo ha confermato di recente con un’ordinanza che riguarda il caso di due donne che avevano deciso di separarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sì della Cassazione all’assegno post rottura per le coppie in unione civile.
Unioni civili, sì all’assegno di mantenimento per tutelare il partner più fragile - Tuttavia, per legge, a questo istituto si applicano «i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio». Come scrive vanityfair.it
Unioni civili come il matrimonio: la Cassazione dice sì all'assegno di mantenimento dopo il divorzio - La Cassazione ha stabilito che, così come accade per i matrimoni, anche nelle unioni civili può essere riconosciuto l’assegno di divorzio. Scrive leggo.it