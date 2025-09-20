Unioni civili come il matrimonio | la Cassazione dice sì all' assegno di mantenimento dopo il divorzio

La Cassazione ha stabilito che, così come accade per i matrimoni, anche nelle unioni civili può essere riconosciuto l?assegno di divorzio. Una decisione che segna un passaggio. 🔗 Leggi su Leggo.it

