Unioni civili come il matrimonio | la Cassazione dice sì all' assegno di mantenimento dopo il divorzio
La Cassazione ha stabilito che, così come accade per i matrimoni, anche nelle unioni civili può essere riconosciuto l?assegno di divorzio. Una decisione che segna un passaggio. 🔗 Leggi su Leggo.it
