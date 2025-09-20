UniCT il nuovo Rettore Enrico Foti avvia il suo mandato per il 2025 31

20 set 2025

Enrico Foti è il nuovo Rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031. Nel suo discorso di insediamento, ha delineato un programma di rilancio per l’Ateneo, ponendo al centro gli studenti e il personale. Tra gli obiettivi principali, l’aumento della reputazione di Unict e la valorizzazione del territorio, con un forte appello alla cittadinanza per . UniCT, il nuovo Rettore Enrico Foti avvia il suo mandato per il 202531 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Unict, si insedia il nuovo rettore Enrico Foti: "Apriamo una nuova stagione di rilancio per l’Ateneo"

Messaggio del rettore Enrico Foti; Unict, si insedia il nuovo rettore Enrico Foti: Apriamo una nuova stagione di rilancio per l’Ateneo; Codacons Nuova stagione per UniCt con il nuovo Rettore.

