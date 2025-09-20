UniCT il nuovo Rettore Enrico Foti avvia il suo mandato per il 2025 31
Enrico Foti è il nuovo Rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031. Nel suo discorso di insediamento, ha delineato un programma di rilancio per l’Ateneo, ponendo al centro gli studenti e il personale. Tra gli obiettivi principali, l’aumento della reputazione di Unict e la valorizzazione del territorio, con un forte appello alla cittadinanza per . UniCT, il nuovo Rettore Enrico Foti avvia il suo mandato per il 202531 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
