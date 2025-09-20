Nadia Battocletti lo ha fatto di nuovo. Dopo l’impresa che è valsa l’ argento nei 10mila metri, ecco un’altra medaglia ai Mondiali di atletica di Tokyo: è bronzo nei 5mila metri. Per l’Italia è record: mai aveva conquistato 7 medaglie complessive in una rassegna iridata di atletica leggera (un oro, tre argenti e tre bronzi). Superato il primato che resisteva da Göteborg 1995. Insieme a Furlani, campione del mondo nel salto in lungo, Battocletti è il volto di questa Italia che primeggia nell’atletica. E lo ha confermato anche oggi, nonostante la pressione e le aspettative: l’azzurra è rimasta sempre nelle prime posizioni, controllando la gara e sapendo di avere l’arma dell’accelerazione nel finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’altra meraviglia di Battocletti: è bronzo nei 5mila. Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica: