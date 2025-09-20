Un’altra meraviglia di Battocletti | è bronzo nei 5mila metri Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica
Nadia Battocletti lo ha fatto di nuovo. Dopo l’impresa che è valsa l’ argento nei 10mila metri, ecco un’altra medaglia ai Mondiali di atletica di Tokyo: è bronzo nei 5mila metri. Per l’Italia è record: mai aveva conquistato 7 medaglie complessive i n una rassegna iridata di atletica leggera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: altra - meraviglia
