Una vita senza sesso | perché alcune persone scelgono di rimanere vergini

Il sesso ha avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione umana: senza di esso non sarebbe stata possibile la continuità biologica della specie. Oltre alla funzione riproduttiva, però, il sesso contribuisce anche al benessere emotivo, alla salute mentale e alla qualità della vita, rendendo le relazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: vita - sesso

Più Muscoli, Miglior Sesso: La Scienza Dietro la Connessione tra Fitness e Vita Sessuale.

La vita senza sesso rende infelici

Vita senza sesso: scienziati spiegano perché alcune persone non lo fanno

Dicono di essere “pro vita”, ma poi impediscono alle donne “singole” di accedere alla procreazione medicalmente assistita. È ora di ribellarsi. La legge 40 del 2004, infatti, vieta alle donne single e alle coppie dello stesso sesso di accedere alla procreazione Vai su Facebook

Una vita senza sesso: perché alcune persone scelgono di rimanere vergini - Una nuova ricerca mostra come vivere senza sesso possa dipendere da scelte personali, condizioni sociali e fattori genetici, delineando un fenomeno complesso e ancora poco compreso ... Secondo today.it

Vita senza sesso: scienziati spiegano perché alcune persone non lo fanno - 000 persone, un team di ricerca internazionale ha fatto emergere diversi fattori correlati a una vita senza rapporti sessuali ... Riporta fanpage.it