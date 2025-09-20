Vis-Pianese dopo Vis-Livorno. Negli occhi ancora l’ottima prestazione contro i labronici, nell’animo la speranza di ripetersi, in un Benelli che si presenta con un manto più morbido, dopo la stesa dell’intaso a base di cocco e sughero. Difficile riproporre la stessa aggressività, attesi i 27 gradi delle 15 ("Evitare soprattutto corse inutili", intima Stellone). Neppure la Vis sarà la stessa di una settimana fa: il tecnico annuncia la defezione di Giovannini ("Problemino al ginocchio, speriamo di riaverlo martedì") e il rientro di Di Paola. Più altri due avvicendamenti, senza far nomi. Lo schema è quello noto, in occasione di gare ravvicinate: turn over dapprima moderato, poi spinto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Vis a caccia di conferma con la Pianese. Stellone: "Ruoterò più giocatori possibili"