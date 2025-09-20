Una swot analysis semi-seria della legge italiana sull’Intelligenza Artificiale

Dopo un iter parlamentare durato mesi, il Senato ha finalmente approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (Ddl IA). La legge italiana è senza dubbio da lodare per il tempismo. Siamo infatti tra i primi al mondo a regolamentarne l’uso e la diffusione. Tuttavia, nel merito, qualche dubbio la nuova legge sembra sollevarlo. E allora, in classico stile Swot analysis, conviene guardare al contenuto sostanziale per farsi una idea. Partiamo con i punti di forza. Finalmente si centralizza la governance in materia di IA. L’art. 16 contiene una delega al Governo a adottare uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi di training. 🔗 Leggi su Formiche.net

