Una struttura abusiva Ordinato lo sgombero ai volontari dei gatti | Ma era lì da tempo

Il piccolo edificio utilizzato come ricovero animali e ripostiglio è abusivo e verrà sgomberato. Nei giorni scorsi il Comune ha emesso un’ordinanza che riguarda "il manufatto suddiviso in vani" che si trova nel rifugio Piomboni, nella valle omonima, come si legge nel documento di Palazzo Merlato. Si tratta di una piccola struttura su un’isolotto adibito a colonia felina, raggiungibile solo in barca. A occuparsi della colonia dal 2009 è l’associazione di volontariato Ravenna Gatto, come spiega il presidente Daniele Bigelli. Nell’ordinanza si legge che lo sgombero avviene "a seguito dell’accertamento di illecito ist. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una struttura abusiva. Ordinato lo sgombero ai volontari dei gatti: "Ma era lì da tempo"

