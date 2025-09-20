Una strana macchia solare a rischio esplosione e un enorme buco a forma di cuore apparsi sul Sole

Sul Sole sono emerse due strutture peculiari: un gigantesco buco coronale a forma di cuore e una macchia solare anomala, con un centro chiaro e non scuro. Cosa significa e perché la macchia AR 4220 è a rischio esplosione. Possibile anche una tempesta solare il 22 settembre a causa del vento solare espulso dal buco coronale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

