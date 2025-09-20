Una sede per la Croce Verde | Benvenuti a casa nostra

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Croce Verde di Monte San Giusto ha la sua casa. L’associazione ha aperto l’altra sera le porte della nuova sede di via Lambrocco, composta da quattro piani, ognuno di 230 metri quadrati circa, per mille metri di superficie coperta. Nel primo, il garage col rimessaggio di ambulanze e mezzi, un altro ideato per accogliere attività e aggregazione giovanile, in un polo destinato anche alle associazioni locali. "Ci eravamo trasferiti in affitto in questo stabile nel 2020, durante il periodo Covid – ha raccontato Gianluca Frattani, presidente della Croce Verde sangiustese –. Poi con l’amministrazione comunale ci siamo attivati per cercare risorse volte ad acquistare questo spazio, e dedicarlo sia a nostra sede sociale sia a centro giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una sede per la croce verde benvenuti a casa nostra

© Ilrestodelcarlino.it - Una sede per la Croce Verde: "Benvenuti a casa nostra"

In questa notizia si parla di: sede - croce

"Dona un mattone": la campagna della Croce Gialla Camerano per la costruzione della nuova sede

Si intrufolano nella sede della Croce Rossa di Frosinone e rubano alimenti e vestiti

Si intrufolano nella sede della Croce Rossa di Frosinone e rubano alimenti e vestiti

Una sede per la Croce Verde: Benvenuti a casa nostra; Nuova sede per la Croce Verde: «Un orgoglio poter dire “benvenuti a casa nostra”»; Nuova sede per la Croce Verde a Monte San Giusto: struttura di quattro piani con spazi dedicati ai giovani.

sede croce verde benvenutiUna sede per la Croce Verde: "Benvenuti a casa nostra" - Monte San Giusto, taglio del nastro del nuovo spazio: accoglierà anche i giovani. msn.com scrive

Nuova sede per la Croce Verde a Monte San Giusto: struttura di quattro piani con spazi dedicati ai giovani - In via Lambrocco inaugurata la struttura di quattro piani, ognuno di 230 metri quadrati circa, per mille metri ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sede Croce Verde Benvenuti