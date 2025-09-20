Una sede per la Croce Verde | Benvenuti a casa nostra

La Croce Verde di Monte San Giusto ha la sua casa. L’associazione ha aperto l’altra sera le porte della nuova sede di via Lambrocco, composta da quattro piani, ognuno di 230 metri quadrati circa, per mille metri di superficie coperta. Nel primo, il garage col rimessaggio di ambulanze e mezzi, un altro ideato per accogliere attività e aggregazione giovanile, in un polo destinato anche alle associazioni locali. "Ci eravamo trasferiti in affitto in questo stabile nel 2020, durante il periodo Covid – ha raccontato Gianluca Frattani, presidente della Croce Verde sangiustese –. Poi con l’amministrazione comunale ci siamo attivati per cercare risorse volte ad acquistare questo spazio, e dedicarlo sia a nostra sede sociale sia a centro giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

