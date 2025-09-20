Una palestra all’aperto Torna lo ‘Sportcity Day’ Sette discipline alla Rocca
Il prato della Rocca Sforzesca diventerà domani una grande palestra all’aperto dedicata al movimento, ospitando sette diverse discipline sportive nell’ambito della quinta edizione dello ‘ Sportcity Day ’. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno provare attività guidate da esperti e operatori locali, immergendosi in una festa dello sport e del benessere. Le società sportive imolesi saranno protagoniste della giornata. Sul prato si potranno incontrare il Circolo Scherma, la Pallamano Romagna, i Redskins Baseball, il Circolo Scacchi e gli appassionati di Ultimate Frisbee, mentre Imola Cammina guiderà una camminata di sette chilometri con partenza e arrivo alla Rocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: palestra - aperto
A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto
Arco della Pace, una palestra a cielo aperto: l’invasione degli sportivi per i MypersonalTrainer Days
Benessere del corpo e socialità. Riparte la palestra a cielo aperto
arriva anche a Genova! Il 21 settembre la città diventa una palestra a cielo aperto: centinaia di luoghi in tutta Italia aprono le porte allo sport e al benessere, con attività e aperte a tutti. Anche noi partecipiamo con le Vai su Facebook
L’undicesima palestra torinese del marchio ORANGE ha aperto le porte in via Cigna con un progetto sociale sviluppato in collaborazione con il Comune di Torino e la Circoscrizione 6. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/09/lundicesima-palestra-torines - X Vai su X