Il prato della Rocca Sforzesca diventerà domani una grande palestra all’aperto dedicata al movimento, ospitando sette diverse discipline sportive nell’ambito della quinta edizione dello ‘ Sportcity Day ’. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno provare attività guidate da esperti e operatori locali, immergendosi in una festa dello sport e del benessere. Le società sportive imolesi saranno protagoniste della giornata. Sul prato si potranno incontrare il Circolo Scherma, la Pallamano Romagna, i Redskins Baseball, il Circolo Scacchi e gli appassionati di Ultimate Frisbee, mentre Imola Cammina guiderà una camminata di sette chilometri con partenza e arrivo alla Rocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una palestra all’aperto. Torna lo ‘Sportcity Day’ . Sette discipline alla Rocca