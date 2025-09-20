Una palestra all’aperto Torna lo ‘Sportcity Day’ Sette discipline alla Rocca

Il prato della Rocca Sforzesca diventerà domani una grande palestra allaperto dedicata al movimento, ospitando sette diverse discipline sportive nell’ambito della quinta edizione dello ‘ Sportcity Day ’. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno provare attività guidate da esperti e operatori locali, immergendosi in una festa dello sport e del benessere. Le società sportive imolesi saranno protagoniste della giornata. Sul prato si potranno incontrare il Circolo Scherma, la Pallamano Romagna, i Redskins Baseball, il Circolo Scacchi e gli appassionati di Ultimate Frisbee, mentre Imola Cammina guiderà una camminata di sette chilometri con partenza e arrivo alla Rocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

