Una nuova impronta può stravolgere il delitto di Garlasco Cosa spunta a Quarto Grado
C'è una presunta nuova impronta al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. Si tratta della traccia, contrassegnata con il numero 5, che si trova sul pavimento alla base delle scale che conducono al primo piano della villetta di via Pascoli in cui, il 13 agosto del 2007, venne uccisa Chiara Poggi. Come è emerso durante l'ultima puntata di Quarto Grado, il programma condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, al momento non è dato sapere se la traccia sia compatibile con la mano del killer o di un eventuale complice. Sta di fatto che, se l'ipotesi fosse confermata, la dinamica dell'efferato omicidio sarebbe completamente da scrivere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
