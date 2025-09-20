Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Vanni ha fatto ballare intere generazioni con le sigle dei cartoni animati più iconici come come Dragon Ball, Pokémon e One Piece e questa sera alle 22 salirà sul palco di piazza Simoncelli a Senigallia in occasione della prima edizione dell’Utopica Fantasy Festival. Capitano Vanni, lei è l’ospite più atteso della kermesse. "La mia ‘ciurma’ mi chiama Capitano e Max Longhi è l’Ammiraglio, lavoriamo insieme da 30 anni e ancora oggi continuiamo a collaborare fianco a fianco. Stasera canterò insieme al mio pubblico con cui ho un rapporto speciale che cresce sempre di più e mi sento onorato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni

© Ilrestodelcarlino.it - "Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni"

In questa notizia si parla di: grande - festa

Festa grande al chiostro: il Carlino compie 140 anni

Sua maestà il Leccio della Gira, festa grande per i 325 anni

CM.com – Il Manchester City batte 3-0 il Palermo e si prende l’Anglo-Palermitan Trophy: in goal Haaland e un super Reijnders. Festa grande al Barbera che omaggia gli Oasis

Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni; Io sono le mie canzoni, Gaetano Curreri si esibirà nell'ambito della rassegna Fasano in Festa; Nino D'Angelo re di Napoli: grande festa in piazza del Plebiscito con il suo popolo - VIDEO.

grande festa mie canzoni"Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni" - Giorgio Vanni ha fatto ballare intere generazioni con le sigle dei cartoni animati più iconici come come Dragon Ball, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Elisa a San Siro, la festa per i vent'anni di carriera: «Dal punto di vista musicale è un viaggio tra le mie canzoni» VIDEO - «Dal punto di vista musicale è un viaggio tra le mie canzoni con dei salti temporali anche importanti a volte perché io quando lavoro alla scaletta penso un po' a due cose alla gente ovviamente e alla ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Mie Canzoni