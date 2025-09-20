Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni
Giorgio Vanni ha fatto ballare intere generazioni con le sigle dei cartoni animati più iconici come come Dragon Ball, Pokémon e One Piece e questa sera alle 22 salirà sul palco di piazza Simoncelli a Senigallia in occasione della prima edizione dell’Utopica Fantasy Festival. Capitano Vanni, lei è l’ospite più atteso della kermesse. "La mia ‘ciurma’ mi chiama Capitano e Max Longhi è l’Ammiraglio, lavoriamo insieme da 30 anni e ancora oggi continuiamo a collaborare fianco a fianco. Stasera canterò insieme al mio pubblico con cui ho un rapporto speciale che cresce sempre di più e mi sento onorato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
