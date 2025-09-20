Una giornata con gli effetti speciali Inaugurato il ’Largo Carlo Rambaldi’

Quattrocento studenti accompagnati dai docenti, hanno partecipato ieri all’inaugurazione del ‘Largo Carlo Rambaldi’ e alla premiazione degli elaborati ‘Cambiamo il finale di E.T.", come vincitori del premio dedicato ai cento anni dalla nascita, a Vigarano Mainarda, del genio degli effetti speciali, tre volte premio Oscar, padre di King Kong, Alien ed E.T. l’extra-terrestre. E’ l’inizio di una maratona di eventi che scandiscono i giorni fino al 24 settembre. Intanto all’ingresso del paese i cartelli turistici, appena affissi, ricordano a chi arriva Vigarano, la genialità e la creatività di un uomo studiato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

