Una gagliarda Pianese coglie un punto pesante a Pesaro | 0-0

Pesaro, 20 settembre 2025 – Un punto su un campo complicato contro una squadra molto ben attrezzata: è questo il bottino che la Pianese si porta via da Pesaro nella sfida contro la Vis. Le zebrette partono in modo ordinato, difendendosi con attenzione e riuscendo a limitare gli uomini di qualità dei biancorossi. Nel finale, l’arbitro, richiamato all’FVS, concede un rigore ai padroni di casa, ma Nicastro spreca la chance più ghiotta della partita sbagliando dal dischetto. In una gara infinita, con ben 18’ di recupero nel secondo tempo, anche Peli ha sul piede il pallone dello 0-1, ma Pozzi si supera e salva tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

