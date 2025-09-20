CERTOSA DI PAVIA (Pavia) – Una bicicletta con borse porta oggetti rosa, una marea di riccioli biondi che incorniciano il viso e una fotografia stretta in mano. Yolande Loggia, 87 anni che non dimostra, da un paesino nel Nord della Francia vicino al Belgio è arrivata a Pavia in auto sulla quale ha caricato la sua bici con un unico obiettivo: incontrare chi 27 anni fa le ha teso una mano. La donna, artista itinerante, infatti, conosceva la Certosa, ci era arrivata nel 1998 in un giorno di pioggia torrenziale. “Ho bussato alla porta della Certosa – ha raccontato – stanca e zuppa d’acqua perché pioveva forte e io ero in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una foto e un ricordo: Yolande torna a Pavia dopo 27 anni per ritrovare chi l’accolse quando nessuno aprì la porta