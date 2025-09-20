Una fiaccolata per Paolo parla l’amico del cuore | Ero l’unico a difenderlo dai bulli

Thesocialpost.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha quattordici anni e un fisico possente per la sua età. Luca era un amico di Paolo, compagni di classe alle elementari: lui era quello grosso, “Paoletto” il mingherlino. Ora piange la morte di un amico che aveva perso di vista, ma non dimenticato. “Poche ore prima di sapere cos’era successo — racconta alla fine della fiaccolata Luca — per caso avevo ascoltato un messaggio vocale di tanti anni fa. Poche ore dopo ho saputo che era morto. Io ero l’unico che lo difendeva dai bulli che lo perseguitavano, già alle elementari”. La sua voce si spezza davanti al corteo di luci che avanza lento per le strade di Santi Cosma e Damiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

una fiaccolata per paolo parla l8217amico del cuore ero l8217unico a difenderlo dai bulli

© Thesocialpost.it - Una fiaccolata per Paolo, parla l’amico del cuore: “Ero l’unico a difenderlo dai bulli”

In questa notizia si parla di: fiaccolata - paolo

Alla Fiaccolata per Paolo Borsellino il ricordo delle giovani vittime di Monreale

Strage di via D'Amelio, il 19 luglio la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta

Fiaccolata a Palermo per Paolo Borsellino. Raoul Russo: “Un atto di verità storica e di contrasto alle mafie nel segno di un’antica militanza”

fiaccolata paolo parla l8217amicoUna fiaccolata per ricordare il sorriso di Paolo - Stasera il ricordo di Paolo Mendico, lo studente che si è tolto la vita la settimana scorsa nella sua abitazione. Da ciociariaoggi.it

Il ricordo di Paolo Mendico, la fiaccolata in memoria del ragazzo vittima di bullismo - Tante persone in piazza a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, per la fiaccolata in ricordo di Paolo Mendico, il quattordicenne che si è tolto la vita dopo aver subito atti di bullismo. Secondo video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fiaccolata Paolo Parla L8217amico