È tra i primi cinque sport più diffusi al mondo, con oltre 200 milioni di praticanti, ed è la disciplina di racchetta più veloce in assoluto. Eppure, in Italia fatica ancora ad avere un largo seguito e a volte deve scontrarsi con luoghi comuni basati sulla poca informazione. Stiamo parlando del badminton, disciplina olimpica che vanta un grande seguito soprattutto in Asia e nord Europa. Non a caso, le scuole più rinomate sono quelle cinesi e danesi, che hanno sempre prodotto grandi campioni: dal fuoriclasse Lin Dan, che si è ritirato nel 2020 e rimane una leggenda vivente, al campione olimpico e mondiale Viktor Axelsen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una disciplina diffusissima nel mondo con oltre 200 milioni di praticanti In Italia la federazione sta mettendo in campo progetti di sviluppo Il nome deriva dalla residenza di un duca inglese che lo lanciò nell’800. Il boom del ’volano’, la rivoluzione silenziosa parte dalle scuole