Una culla biotecnologica realizzata coi fondi del Pnrr mette insieme imprese e università.

La “Culla” Tecnologica Biomed e Biotech 4.0, cuore innovativo dell’Its Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo, ha accolto oggi la visita del presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, e del rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri. Un incontro che conferma il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it