Una cosa allucinante Enzo Iacchetti choc cosa è successo dopo la lite furiosa e il caos in tv
Dopo lo scontro acceso andato in onda a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare le conseguenze di quel momento televisivo che ha acceso il dibattito. In un’intervista a Fanpage, il comico e conduttore ha spiegato cosa lo ha spinto a intervenire con tanta veemenza e come da allora la sua vita professionale e personale sia stata travolta da reazioni opposte: da un lato la solidarietà sincera del pubblico, dall’altro attacchi durissimi che lo hanno colpito nel profondo. Iacchetti non ha nascosto che quella scelta abbia avuto un prezzo. “Sto perdendo parecchio lavoro, ho parlato ieri con Morgan che mi ha detto la stessa cosa”, ha raccontato, sottolineando come il suo intervento sia stato vissuto come una frattura in un ambiente dove, a suo dire, prevale la scelta di non esporsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: cosa - allucinante
Magni: "Psg allucinante con Donnarumma. Vi spiego cosa avrebbe potuto fare Luis Enrique con lui"
Qualunque opinione si abbia sulla Albanese, questa cosa è allucinante - X Vai su X
"Quando uno ti dice apertamente "definisci bambino", cosa puoi fare? Penso che siamo alla follia. Quello che sta succedendo a Gaza è una realtà e basta, è oggettivamente allucinante. Non ci può essere contraddittorio perché è una cosa talmente ovvia, talm Vai su Facebook
Francesco Paolantoni difende Enzo Iacchetti: Non deve pentirsi, se subirà un danno d'immagine meritiamo l'estinzione; Maddalena Corvaglia e la separazione da Stef Burns: A volte l'avrei strozzato. È stato allucinante; Una cosa allucinante. Enzo Iacchetti choc, cosa è successo dopo la lite furiosa e il caos in tv.
Francesco Paolantoni difende Enzo Iacchetti: “Non deve pentirsi, se subirà un danno d’immagine meritiamo l’estinzione” - it difende a spada tratta Enzo Iacchetti dopo lo scontro a "È sempre Cartabianca" su Gaza: "Ha fatto bene ... fanpage.it scrive
“Str***, ti prendo a pugni”: Enzo Iacchetti furioso in diretta TV, cosa è successo - Enzo Iacchetti litiga con Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca e minaccia di lasciare lo studio, volano parole forti. Scrive donnaglamour.it