Una cosa allucinante Enzo Iacchetti choc cosa è successo dopo la lite furiosa e il caos in tv

Dopo lo scontro acceso andato in onda a È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare le conseguenze di quel momento televisivo che ha acceso il dibattito. In un'intervista a Fanpage, il comico e conduttore ha spiegato cosa lo ha spinto a intervenire con tanta veemenza e come da allora la sua vita professionale e personale sia stata travolta da reazioni opposte: da un lato la solidarietà sincera del pubblico, dall'altro attacchi durissimi che lo hanno colpito nel profondo. Iacchetti non ha nascosto che quella scelta abbia avuto un prezzo. "Sto perdendo parecchio lavoro, ho parlato ieri con Morgan che mi ha detto la stessa cosa", ha raccontato, sottolineando come il suo intervento sia stato vissuto come una frattura in un ambiente dove, a suo dire, prevale la scelta di non esporsi.