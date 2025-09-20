Un volume Treccani riaccende la lezione di giustizia di Rosario Livatino
La storia di Rosario Angelo Livatino continua a parlare a chi combatte per una giustizia autentica. Dopo trentacinque anni dal suo sacrificio, un nuovo volume firmato Treccani e Regione Siciliana ne ricostruisce il profilo umano e professionale, intrecciando diritto, fede e memoria collettiva. Un’opera per una memoria viva L’opera intitolata “Rosario Livatino tra Diritto e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con la Regione, ha pubblicato il volume che ricorda la figura del «giudice ragazzino», assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990 - X Vai su X
