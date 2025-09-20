Un uomo ha incassato per tredici anni la pensione della nonna morta

Nonostante la nonna fosse deceduta da 13 anni continuava incassare la pensione della donna, fino a raggiungere una cifra superiore ai 105mila euro. Un 53enne di Torre Gaia è stato condannato a due anni per truffa: pena sospesa salvo il fatto che sia in grado di restituire la somma entro tempo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

