Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk Il fermo alla vigilia allerta massima sulla sicurezza

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato che sosteneva di essere legato alle forze dell’ordine è stato arrestato allo State Farm Stadium di Glendale, dove si terranno domani i funerali di Charlie Kirk. A riportare la notizia è la Fox citando il Secret Service. L’uomo è stato fermato per «comportamento sospetto». «L’individuo non è un membro delle forze dell’ordine autorizzate a intervenire durante l’evento ed è attualmente in stato di fermo», ha dichiarato il portavoce del Secret Service all’emittente. Secondo indiscrezioni si tratterebbe un vicesceriffo dell’Idaho che si è presentato con credenziali scadute. Cecchini, droni e centinaia di federali: il piano del Secret Service. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomo - armato

Tensione a Caricamento: uomo armato di cocci di bottiglia semina il panico, ferito un carabiniere | Foto

Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato

Idaho, uomo armato spara contro vigili del fuoco: 2 morti, forse attirati in un imboscata

Parigi: aggredisce la polizia con un coltello, ucciso dagli agenti; Il bandito armato di coltello che rapina e mette a soqquadro la farmacia; Fermati! Aiuto! Armato di machete a scuola è terrore fra gli alunni Ucciso così.

Michigan, uomo armato di coltello aggredisce i clienti di un supermercato: undici feriti, cinque sono gravi - Diversi clienti di un supermercato della catena Walmart sono stati aggrediti a Traverse City, cittadina a nord dello Stato americano, da un uomo armato con un coltello a ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Armato 232 Stato