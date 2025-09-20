Un uomo armato è stato arrestato allo stadio dove si terranno i funerali di Charlie Kirk Il fermo alla vigilia allerta massima sulla sicurezza
Un uomo armato che sosteneva di essere legato alle forze dell’ordine è stato arrestato allo State Farm Stadium di Glendale, dove si terranno domani i funerali di Charlie Kirk. A riportare la notizia è la Fox citando il Secret Service. L’uomo è stato fermato per «comportamento sospetto». «L’individuo non è un membro delle forze dell’ordine autorizzate a intervenire durante l’evento ed è attualmente in stato di fermo», ha dichiarato il portavoce del Secret Service all’emittente. Secondo indiscrezioni si tratterebbe un vicesceriffo dell’Idaho che si è presentato con credenziali scadute. Cecchini, droni e centinaia di federali: il piano del Secret Service. 🔗 Leggi su Open.online
