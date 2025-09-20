Un senza dimora è stato trovato morto tra i rifiuti

Un senza dimora è stato trovato morto nella notte tra i rifiuti a Ostia. Un macabro rinvenuto avvenuto all'interno di un edificio diroccato di proprietà del comune.Senza dimora trovato morto tra i rifiutiIl corpo dell'uomo è stato individuato intorno alle 2,30 di sabato 20 settembre in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un 43enne, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri a Breda di Piave dopo aver aggredito un automobilista e rubato il portafoglio. La vittima, un 59enne di San Stino di Livenza, ha subito dato l’allarme permettendo a Vai su Facebook

Ucciso dal freddo: senza dimora trovato morto vicino ad un casolare abbandonato; Senzatetto, la Provincia: ''Ci sono 232 posti letto''. Ma quelli che dormono in strada sono molti di più; Cassazione Penale: al furto si puÃ² applicare la scriminante dello stato di necessitÃ.

Salerno, controlli della Polizia di Stato: senza fissa dimora identificati e allontanati - La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il decoro urbano. Segnala zon.it

