Un senza dimora è stato trovato morto tra i rifiuti

Un senza dimora è stato trovato morto nella notte tra i rifiuti a Ostia. Un macabro rinvenuto avvenuto all'interno di un edificio diroccato di proprietà del comune.Senza dimora trovato morto tra i rifiutiIl corpo dell'uomo è stato individuato intorno alle 2,30 di sabato 20 settembre in un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

