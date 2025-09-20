Un premio nazionale a Rita Repetto della ' Pulce nell' orecchio' | Per Roberta e chi mi sostiene

Prestigioso riconoscimento per Rita Repetto, presidente dell'associazione ‘La pulce nell’orecchi0', che lotta ormai da oltre due anni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere di ogni forma e tipo, con un focus particolare su quella psicologica. Una battaglia anche sul piano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

