Il tentativo di Ferri di andare da Gagliotti in ospedale per proporgli una mediazione finisce malissimo. Gennaro non accetta, e racconta alla polizia che Roberto è andato da lui per ammazzarlo. Gli inquirenti credono a questa versione e lo arrestano. Questa è proprio una novità: finora avevamo visto di tutto ma non ancora Roberto Ferri dietro le sbarre. In questo bailamme i rapporti tra Alice e Vinicio si sfaldano, come pure quelli tra Marina e Roberto. Che vedono allontanarsi anche la moglie di Gagliotti. Insomma tutto sembra rivolgersi contro di loro, nonostante sia la prima volta che, forse, sono dalla parte del giusto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Roberto Ferri dietro le sbarre