Un pezzo di carta è il nuovo brano di AWill con Lya

20 set 2025

BRINDISI - “Un pezzo di carta” è il nuovo brano di Alessandro Pascale, in arte A.Will, giovane cantautore brindisino, insieme a Giulia Zizzari in arte Lya, artista originaria del Tarantino (qui il link Spotify). Questo brano racconta un sentimento di quelli che, prima o poi, hanno provato tutti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

