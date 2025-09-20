Il Comune di Falconara ha ottenuto un finanziamento di circa 5mila euro nell’ambito del Bando regionale per la concessione di aiuti destinati al finanziamento di piccoli progetti volti alla promozione del benessere e della qualità della vita a livello territoriale. Grazie a questo contributo, ottenuto sulla base di una proposta progettuale dell’ufficio Ambiente, è stato possibile realizzare un nuovo percorso vita all’interno dell’ area verde tra via Puglie e via Liguria, che si sviluppa sotto il plesso scolastico Mercantini-Ferraris. In particolare, sono state installate quattro stazioni per l’ attività motoria, dotate di attrezzature moderne e accessibili a tutti: tre piattaforme per esercizi dedicati a gambe e busto; due sbarre orizzontali con pioli in acciaio inox; una panca per esercizi con busto; una struttura a parallele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un "percorso vita" nell’area verde