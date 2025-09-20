Un Pallone per la Pace | L’Impegno Sociale dell’Inter in Palestina

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter Campus e non solo: tre alternative per sostituire Digitalbits. Il punto L’Inter, oltre a essere una delle squadre più blasonate del calcio mondiale, ha sempre dimostrato una forte sensibilità per l’impegno sociale, portando avanti progetti che vanno ben oltre il rettangolo verde. Uno degli esempi più significativi di questo impegno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

un pallone per la pace l8217impegno sociale dell8217inter in palestina

© Ilprimatonazionale.it - Un Pallone per la Pace: L’Impegno Sociale dell’Inter in Palestina

In questa notizia si parla di: pallone - pace

Shevchenko, il Pallone d'Oro 2004 esposto a Kiev per sognare la pace - Il Pallone d’oro conquistato da Andriy Shevchenko 20 anni fa sarà esposto per 15 giorni al Parco Taras Shevchenko a Kiev. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Pallone Pace L8217impegno Sociale