Un omicidio per due – Festa di compleanno stasera su Rai 2 | trama cast e curiosità del thriller tedesco

Nel secondo episodio del tv movie tedesco, in prima visione assoluta su Rai 2, un'avvincente indagine nella Ruhr porta Lou Kraft e Kerem Ergin a svelare misteri, inganni e segreti durante una festa di compleanno finita male. Stasera, sabato 20 settembre, la prima serata di Rai 2 propone, a partire dalle 21.20, Un omicidio per due - Festa di compleanno, diretto da Ismail Sahin. Il tv movie è il secondo capitolo del ciclo Mord im Revier - Ein Ruhrpott-Krimi, che porta sul piccolo schermo le indagini dei poliziotti Lou Kraft e Kerem "Gianni" Ergin, tra misteri, segreti e atmosfere cupe nella regione della Ruhr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un omicidio per due – Festa di compleanno stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller tedesco

In questa notizia si parla di: omicidio - festa

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, muore la nonna. Diretta

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta una donna. Diretta

Omicidio alla festa di compleanno dei bambini, morta la nonna. Diretta

Un omicidio per due – Ultima notte di nozze stasera su Rai 2 | trama cast e curiosità del thriller tedesco.

Un omicidio per due – Festa di compleanno stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller tedesco - Nel secondo episodio del tv movie tedesco, in prima visione assoluta su Rai 2, un'avvincente indagine nella Ruhr porta Lou Kraft e Kerem Ergin a svelare misteri, inganni e segreti durante una festa di ... Si legge su movieplayer.it

Un Omicidio per Due - Festa di Compleanno - Un Omicidio per Due Festa di Compleanno, scheda del film di Ismail Sahin, con Eidin Jalali, Caro Cult e Andreja Schneider, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove v ... Come scrive comingsoon.it