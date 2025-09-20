Un murale per Camilleri nel centenario della nascita | Un gigante della letteratura
NARDÒ – Sulla parete laterale di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via Pilanuova, a Nardò, è stato realizzato un murale dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita (6 settembre).L’autore dell’opera è Claudio Chiaravalloti, artista 38enne originario di Catanzaro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: murale - camilleri
"L'altro": a Finale di Pollina il murale di Igor Scalisi Palminteri che raffigura Andrea Camilleri
Il centenario di Andrea Camilleri, il maestro della letteratura italiana che ha dato vita all'indimenticabile Commissario Montalbano. ? Il talentuoso artista Giuseppe Pisana ha realizzato un murale straordinario a Punta Secca, luogo simbolo delle avventure Vai su Facebook
In prima serata su Rai 1 "Camilleri 100" registra l'11,3% di share con 1 milione 367 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Un murale per Camilleri nel centenario della nascita: “Un gigante della letteratura”; Finale di Pollina celebra Andrea Camilleri con un murale di Igor Scalisi Palminteri dedicato al maestro della letteratura siciliana; A Finale di Pollina il murale di Igor Scalisi Palminteri dedicato ad Andrea Camilleri.
Nardò celebra Camilleri a 100 anni dalla nascita: un murales in via Pilanuova - Sulla parete laterale di un alloggio privato di via Pilanuova è stato realizzato un murale dedicato proprio ad ... Come scrive msn.com
Nardò celebra Andrea Camilleri, ecco il murale in via Pilanuova - Sulla parete laterale di un alloggio privato di via Pilanuova è stato ... Si legge su corrieresalentino.it