Un murale per Camilleri nel centenario della nascita | Un gigante della letteratura

NARDÒ – Sulla parete laterale di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via Pilanuova, a Nardò, è stato realizzato un murale dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita (6 settembre).L’autore dell’opera è Claudio Chiaravalloti, artista 38enne originario di Catanzaro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

