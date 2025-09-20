Un missile realizzato con gli Usa | cosa sappiamo del Barracuda-500 di Taiwan

Taiwan ha presentato il suo primo missile prodotto congiuntamente con un'azienda statunitense rafforzando ulteriormente la cooperazione in materia di Difesa tra Taipei e Washington per contrastare le ambizioni militari della Cina. In occasione della Taipei Aerospace and Defence Technology Exhibition, il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) ha esposto il Barracuda-500, un missile da crociera autonomo e a basso costo progettato dalla startup statunitense di tecnologia della difesa Anduril Industries. Bocche cucite sulle tempistiche di produzione dell'arma, progettata per effettuare attacchi di gruppo contro navi da guerra e simile ai droni esplosivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un missile realizzato con gli Usa: cosa sappiamo del Barracuda-500 di Taiwan

