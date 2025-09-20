Un missile realizzato con gli Usa | cosa sappiamo del Barracuda-500 di Taiwan

Ilgiornale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taiwan ha presentato il suo primo missile prodotto congiuntamente con un'azienda statunitense rafforzando ulteriormente la cooperazione in materia di Difesa tra Taipei e Washington per contrastare le ambizioni militari della Cina. In occasione della Taipei Aerospace and Defence Technology Exhibition, il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) ha esposto il Barracuda-500, un missile da crociera autonomo e a basso costo progettato dalla startup statunitense di tecnologia della difesa Anduril Industries. Bocche cucite sulle tempistiche di produzione dell'arma, progettata per effettuare attacchi di gruppo contro navi da guerra e simile ai droni esplosivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

un missile realizzato con gli usa cosa sappiamo del barracuda 500 di taiwan

© Ilgiornale.it - Un missile realizzato con gli Usa: cosa sappiamo del Barracuda-500 di Taiwan

In questa notizia si parla di: missile - realizzato

L’Iran lancia missili sulla base Usa in Qatar; Gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; L'operazione Usa contro l'Iran nel dettaglio: bombe, aerei e missili.

missile realizzato usa cosaUn missile realizzato con gli Usa: cosa sappiamo del Barracuda-500 di Taiwan - 500, sviluppato con la statunitense Anduril, rafforzando la cooperazione militare con gli Usa per contrastare la minaccia cinese ... Riporta msn.com

Gli Himars cambiano volto: così i nuovi missili Usa possono colpire la Cina in mare - Possono lanciare missili di precisione e, dal momento che sono montati su camion, sono in grado di spostarsi facilmente da un punto all’altro del campo e addirittura mimetizzarsi agli occhi dei nemici ... Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Missile Realizzato Usa Cosa