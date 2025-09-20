Una fortuna incredibile. Un uomo fa una scoperta assurda il giorno stesso in cui diventa padre. La sua storia fa il giro del mondo La vita a volte sa essere incredibile. I l 12 settembre 2025 rimarrà per sempre impresso nella memoria di Trym Fehn Vaa, un norvegese di 28 anni, come il giorno più bello e folle della sua esistenza. – Cityrumors.it In poche ore, è passato dall’esaurimento di un parto all’esaltazione di una doppia vittoria. La nascita della sua prima figlia, Christine, e un’inaspettata vincita alla lotteria. Un evento così raro da far sgranare gli occhi perfino a un’ostetrica con dodici anni di esperienza. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Un giorno che non dimenticherà mai: l’incredibile storia di un neo-papà