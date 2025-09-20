Un Forum per la Romagna Investimenti ecco le priorità Così il territorio può decollare

In quali settori e lungo quali direttrici servirebbe prima di tutto orientare gli investimenti per favorire la crescita del territorio romagnolo? E’ il tema cruciale attorno al quale ruoterà la prossima edizione di ‘Fattore R’, il Romagna Economic Forum in programma venerdì 26 settembre al Teatro Bonci di Cesena e promosso dalla Regione, dalle Camere di Commercio della Romagna e di Ferrara-Ravenna, da Cesena Fiera e da Bper Banca con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio. "Grazie a questo evento – analizza Lorenzo Tersi, ideatore e consigliere delegato di Fattore R - ambito locale e grandi accadimenti mondiali si intrecciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

