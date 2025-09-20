Un derby giovane | solo dieci precedenti L’11 ottobre è già tempo del match più atteso

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025

La rivalità tra Andrea Costa e Virtus si è quasi sempre vissuta a distanza. È curioso, infatti, che i due club che hanno reso la pallacanestro lo sport di riferimento di Imola, nate rispettivamente nel 1936, la Virtus, e nel 1967, l’Andrea Costa, sul campo si siano affrontate la miseria di dieci volte. In 58 anni di viaggio congiunto, la prima resa dei conti arrivò, infatti, nella stagione 198687. In sostanza la Virtus aveva sempre avuto la leadership cittadina, riuscendo anche a giocare nell’allora seconda lega italiana che comunque era denominata serie A, quando le partite si disputavano all’aperto, nel campo della Savonarola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

