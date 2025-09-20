Un cyberattacco sta creando ritardi e cancellazioni in diversi aeroporti europei | la situazione
Disagi in alcuni aeroporti europei a causa di un attacco informatico che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco. Ritardi e cancellazioni agli scali di Bruxelles, Berlino, Heathrow, Londra e altre città europee a causa di un attacco che ha messo fuori uso i sistemi automatizzati. Un portavoce dell’aeroporto di Berlino fa sapere che non si sa quando riprenderanno le operazioni. Solo le procedure manuali di check-in sono possibili. (Ansa Foto) – notizie.com Gli hacker hanno preso di mira un fornitore di servizi aeroportuali nella serata di venerdì 20 settembre, causando diversi disagi. 🔗 Leggi su Notizie.com
