Un ciclo di incontri pubblici AttivaPrato lancia il dibattito civico Partecipazione legalità economia
L’Associazione AttivaPrato non ha mai smesso di essere protagonista da venti anni a questa parte nel portare un contributo alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. E mai come adesso Prato ha bisogno di ritrovarsi per affrontare temi di urgente attualità in un confronto aperto su un senso di disorientamento dettato da una crisi politico-amministrativa in corso. Un’occasione di agorà che AttivaPrato offre con una serie di appuntamenti già messi in calendario per questo scorcio del 2025 e già in previsione per il 2026. "Vorrei partire da una riflessione che il vescovo Giovanni Nerbini ha fatto nella sua lettera di risposta al messaggio inviato l’8 settembre dal Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, al presule e al commissario Claudio Sammartino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
