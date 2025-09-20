Un Calcio d’Angelo per sostenere la Misericordia | 3mila400 euro donati all’associazione

20 set 2025

Un evento sportivo per raccoglie fondi a favore dell’organizzazione di volontariato Misericordia. A promuovere l’iniziativa benefica, in scena venerdì 19 settembre nella sede del comando provinciale delle fiamme gialle, l’attuale delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli e il comandante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

