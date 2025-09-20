Un Calcio d’Angelo per sostenere la Misericordia | 3mila400 euro donati all’associazione
Un evento sportivo per raccoglie fondi a favore dell’organizzazione di volontariato Misericordia. A promuovere l’iniziativa benefica, in scena venerdì 19 settembre nella sede del comando provinciale delle fiamme gialle, l’attuale delegato provinciale del Coni, Robert Gionelli e il comandante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: calcio - angelo
Calcio Napoli: il punto di vista di Angelo Maurizio Tortora
Milan, Nicolodi: “Angelo Stiller è uno che vede calcio”
Calcio, ASD Sant’Angelo a Cupolo: la guida tecnica affidata a Luca De Mercurio
Un incrocio di storie e destini: D’Angelo e Abate, due opposte visioni del calcio si incontrano #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #SpeziaCalcio #LucaDAngelo #IgnazioAbate Vai su Facebook
| D’Angelo: “Prestazione di alto livello su un campo davvero difficile” https://bit.ly/3VNiV3h #EmpoliSpezia 1-1 - X Vai su X