Un autunno accessibile al Museo Eremitani | parte il festival Tutti al Museo

Padovaoggi.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 settembre al 4 dicembre il Museo Eremitani propone “Tutti al Museo: storie da toccare, vedere, ascoltare”, un calendario di venti appuntamenti pensati per rendere l’arte accessibile a tutti.Laboratori per bambini, visite guidate con interpreti LIS, percorsi tattili tra reperti archeologici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

