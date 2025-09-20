Un attacco hacker blocca gli aeroporti di Londra Berlino e Bruxelles | cosa sta succedendo

I cieli europei sono in tilt in questo sabato mattina a causa di quello che sembra a tutti gli effetti un attacco informatico che, per il momento, ha colpito gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heatrow ma non solo. A essere colpito è stato il fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, condiviso dai grandi scali europei. Le ripercussioni sul traffico aereo sono inevitabili e già nelle prime ore del mattino si registrano ritardi e cancellazioni. L'aeroporto di Bruxelles, ha comunicato tramite sociale l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali, il che allunga necessariamente i tempi per le procedure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un attacco hacker blocca gli aeroporti di Londra, Berlino e Bruxelles: cosa sta succedendo

